  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Rdj 4 p

Quartier résidentiel Rdj 4 p

Ascalon, Israël
depuis
$674,025
;
10
Laisser une demande
ID: 34779
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

rdj 4 p avec un jardin spacieux plein ouest petit immeuble de 4 etages

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À louer – penthouse au cœur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,838
Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Herzliya, Israël
depuis
$2,66M
Quartier résidentiel Lumière, confort et qualité de vie au cœur de kiryat moshe - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,40M
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$376,200
Vous regardez
Quartier résidentiel Rdj 4 p
Ascalon, Israël
depuis
$674,025
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Bat Yam, Israël
depuis
$830,775
Bat Yam - rue Tsahal Appartement traversant Ouest/Est 4 pièces 106 m² avec charmante terrasse d’environ 13m² (1 master avec sdb + 2 chambres dont 1 mamad) Place de parking incluse 4ᵉ étage avec ascenseur Immeuble récent en bon état et bien entretenu. Points forts : Grande pièce à vivre …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Special investisseurs
Quartier résidentiel Special investisseurs
Quartier résidentiel Special investisseurs
Quartier résidentiel Special investisseurs
Quartier résidentiel Special investisseurs
Ascalon, Israël
depuis
$373,065
Quartier neot ashkelon 3 pieces renove a saisir
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$1,01M
Projet Neuf à Netanya .Savyon Une nouvelle adresse d’exception, entre ville et nature À deux pas de la mer et des centres commerciaux, découvrez Savyon , une résidence d’exception réalisée par l’un des plus grands constructeurs d’Israël. Situation idéale : à côté du PIANO et d’Ir Yamim, …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller