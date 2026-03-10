  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel A vendre appartement a arnona

Quartier résidentiel A vendre appartement a arnona

Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
;
10
Laisser une demande
ID: 34824
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Appartement à vendre à Arnona, rue Ravadim, appartement de caractère, 3.5 pièces, 86 mètres carrés, rez de chaussée, sortie à la cour, unité séparée de 20 mètres carrés enregistrée comme stockage

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartements parfaits et meublés avec vue sur la mer et les jardins bahá’í, entièrement meublés et déjà loués, pour y vivre ou pour investissement.
Haïfa, Israël
depuis
$374,633
Quartier résidentiel Bonne occasion
Jérusalem, Israël
depuis
$937,365
Quartier résidentiel Haut standing
Ascalon, Israël
depuis
$495,330
Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$579,975
Vous regardez
Quartier résidentiel A vendre appartement a arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv, rue ranak – a deux pas de la plage gordon
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv, rue ranak – a deux pas de la plage gordon
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv, rue ranak – a deux pas de la plage gordon
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv, rue ranak – a deux pas de la plage gordon
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv, rue ranak – a deux pas de la plage gordon
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – tel aviv, rue ranak – a deux pas de la plage gordon
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv, rue ranak – a deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Situé dans l’un des quartiers les plus prisés du centre de Tel Aviv, à proximité immédiate de la plage Gordon et de la promenade, cet appartement allie confort moderne, emplacement recherché et prestations de qualité. La rue Ranak bénéficie d’un environnement résidentiel calme tout en étant…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 4 pièces + mamad + terrasse + parking neuf et fini - immeuble neuf - dans le vieux nord à 2 minutes du park hayarkon
Quartier résidentiel 4 pièces + mamad + terrasse + parking neuf et fini - immeuble neuf - dans le vieux nord à 2 minutes du park hayarkon
Quartier résidentiel 4 pièces + mamad + terrasse + parking neuf et fini - immeuble neuf - dans le vieux nord à 2 minutes du park hayarkon
Quartier résidentiel 4 pièces + mamad + terrasse + parking neuf et fini - immeuble neuf - dans le vieux nord à 2 minutes du park hayarkon
Quartier résidentiel 4 pièces + mamad + terrasse + parking neuf et fini - immeuble neuf - dans le vieux nord à 2 minutes du park hayarkon
Quartier résidentiel 4 pièces + mamad + terrasse + parking neuf et fini - immeuble neuf - dans le vieux nord à 2 minutes du park hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
4 pièces, neuf dans un immeuble boutique neuf, spacieux et réalisé seulement avec des matériaux de luxe, terrasse de 12 m2, parking. 3 chambres à coucher, incluant une chambre master avec salle de bain privative, MAMAD et une deuxième salle de bain. Très lumineux avec de grandes baies vitré…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$2,19M
Magnifique maison mitoyenne plain pied 5 pieces comme neuve ! Entrée privée de la rue, 4 orientations, environ 165m2 brut, immense jardin très verdoyant tout autour de la maison, grand salon spacieux, cuisine américaine investit, très belles prestations, suite parentale avec dressing et sall…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller