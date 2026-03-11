  1. Realting.com
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,35M
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
ID: 34381
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    David Bloch, 17

À propos du complexe

Nouveauté en vente exclusive ! 17 rue Bloch, à proximité du parc municipal et de tous les lieux de divertissement Dans un nouveau projet soigné et élégant du promoteur « Shalom et Natan » Après l'obtention du permis de construire, il y aura : Un appartement de 3 pièces à l'agencement optimal 69 m² habitables + 12 m² de terrasse ensoleillée 5e étage - calme et intimité Parking souterrain inclus Situation actuelle : Appartement de 60 m² au 1er étage Le projet est en phase d'approbation du comité et en attente de permis de construire. Pendant les travaux, l'appartement actuel sera loué.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Montant du prêt
Période
Période
Paiement mensuel
Paiement mensuel
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$846,450
BAT YAM À propos du projet Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée. Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par so…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,24M
Projet neuf de 4 immeubles de 10 et 12 étages avec des appartements du 3 au 6 pièces. Situe dans le quartier de Katamonim, proche de Katamon Hayeshana, 5 minutes à pied de la rue Rachel Imenou, proches des cafés et restaurants de la rue Emek Refaim, à 5mn à pied centre-ville, et d'établissem…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$10,973
Rez-de-chaussée : salon, cuisine, terrasse, salle d’eau avec douche, buanderie. Pièce verrouillée – pour effets personnels. 1er étage : suite parentale avec jacuzzi et douche, salle de bain supplémentaire, terrasse, 2 chambres avec accès à la terrasse. 2e étage – : chambre à coucher, terr…
Agence
Immobilier.co.il
