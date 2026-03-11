  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Bonne occasion, clair, endroit calme

$1,13M
ID: 34667
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Degel Reuven, 9

À propos du complexe

EXCLUSIVITÉ – Appartement lumineux et spacieux ! ???? Baron Hirsch, quartier Kiryat Moshe, Jérusalem ✨ Neuf, neuf, neuf ! ✨ À vendre : magnifique appartement de 5 pièces, après l’agrandissement du projet TAMA 38. Superficie : 93 m² brut + terrasse Sukkah Appartement lumineux avec 3 expositions Spacieux et bien agencé Quartier calme et agréable Ascenseur. Un bien rare dans un cadre paisible ! Contactez-nous pour plus d’informations et une visite.

Localisation sur la carte

Éducation
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
Dos
