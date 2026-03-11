  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Superbe studio pres du shuk hacarmel

Quartier résidentiel Superbe studio pres du shuk hacarmel

Tel-Aviv, Israël
depuis
$749,265
;
9
ID: 34500
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaCarmel, 6

À propos du complexe

Au 8, rue Carmel (à une minute de la mer) Nouveauté et exclusivité Studio d'environ 50 m² (séjour et chambre séparés) Exposé en façade et charmant ! Lumineux et fonctionnel 2e étage et demi (sans ascenseur) Orientation est-ouest

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
