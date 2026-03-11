  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod

Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$1,10M
;
7
ID: 34595
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Shevet Binyamin, 26

À propos du complexe

À vendre – Appartement 4 pièces en rez-de-jardin à Ashdod Situé dans une résidence calme et bien entretenue, à proximité immédiate des parcs, écoles, synagogues et commerces, cet appartement de 4 pièces a été entièrement rénové avec goût et matériaux de qualité. Il offre une surface habitable de 138 m² complétée par un magnifique jardin privatif de 102 m² avec pergola, idéal pour les moments de détente en famille. Un bien rare et recherché, parfait pour une famille souhaitant allier confort, espace et qualité de vie. Pour plus d’informations ou organiser une visite, merci de nous contacter.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

