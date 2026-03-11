  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  Quartier résidentiel Bonne occasion

Quartier résidentiel Bonne occasion

Ashdod, Israël
$705,375
ID: 34711
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Kinneret

À propos du complexe

Appartement 4 pièces 115 m2 1er etage rue Kinneret 1 balcon 1 parking Livraison immédiate

Ashdod, Israël
