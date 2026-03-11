  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? la voici elle est pour vous !

Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? la voici elle est pour vous !

Hadera, Israël
depuis
$1,34M
;
10
Laisser une demande
ID: 34158
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH Le département francophone de RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une nouvelle exclusivité. Découvrez une maison de 7 pièces spacieuse et lumineuse dans la zone pavillonnaire du quartier recherché du Park. Caractéristiques : - Maison ultra design, confortable sur 3 étages, - 7 pièces avec environ 198 m² habitables, - Terrain de 270 m² ! - Cuisine haut de gamme avec son îlot central, - Grand séjour avec un magnifique coin bibliothèque, - 2 grandes suites parentales, - Chambre sécurisée au rez-de-chaussée, - 3 douches, 5 toilettes, - 2 terrasses, parking, - Revêtements au sol de haute qualité dont carrelage de 90×90, - En bonus : accès extérieur au toit à une unité séparée de 2 pièces de 30 m² au dernier étage avec sa terrasse ! A proximite de toutes les commodités du quartier, d'un centre commercial, des écoles, du fameux Ecopark. Accès rapide aux axes routiers 4,6 et 9 et à 20 minutes en voiture du bord de mer ! Alors, qu’attendez-vous ? Rahel Benguigui – RE/MAX Professionals Hadera Licence numéro 313736

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ascalon, Israël
depuis
$583,110
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$3,07M
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$837,045
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
Vous regardez
Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? la voici elle est pour vous !
Hadera, Israël
depuis
$1,34M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,35M
À vendre – Nord Ancien de Tel-Aviv | À deux pas de la Place Rabin Adresse ultra-recherchée au cœur du Nord ancien, à proximité immédiate de Dizengoff, des commerces, écoles renommées et commodités. Cadre résidentiel élégant et verdoyant, idéal pour familles et investisseurs exigeants. Nouve…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Ascalon, Israël
depuis
$321,338
appartement 2 pieces avec tres belle vue mer, a 50 metres du bord de palge, mamad, parking et cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
Baka, dereh beit Lehem 49, au dessus d une maison authentique,2e etage sans ascenseur, 4 pieces (mamad), 2 douches, 2 toilettes, 89 m2, terrasse souccah 7 m2, bon état, lumineux, vue dégagée. 3650000 shekels
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller