  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Au centre

Quartier résidentiel Au centre

Jérusalem, Israël
depuis
$899,745
;
7
Laisser une demande
ID: 34866
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaRav Kook, 12

À propos du complexe

supebe appart a savione view africa immeuble prestigieux 4 ascenceurs vue imprenable renove par architecte et entierement meuble avec balcon

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces a ashdod
Ascalon, Israël
depuis
$843,315
Quartier résidentiel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy - tres bon etat
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$736,725
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$924,825
Vous regardez
Quartier résidentiel Au centre
Jérusalem, Israël
depuis
$899,745
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,10M
Neuf à vendre En exclusivité Situé au 93-97 rue Weizmann (angle Pinkas) Dans un nouveau projet de grande qualité signé Tzemach Hammerman et le groupe Rozio ! Architecte : Gidi Bar Orian À proximité du parc Hayarkon Appartement 4 pièces rénové, à l'architecture de très haut standing Au 5e éta…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$924,825
Appartement 4 pièces a vendre a Ashdod de haut standing, résidence "Dekel" en bord de mer
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Afficher tout Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,33M
À VENDRE – PROJET LA RIVIERA | BEN GURION, BAT YAM Conditions PRESALE exclusives négociées pour notre agence sur les 5 premiers appartements vendus. Première ligne de mer – PRESALE – Conditions exceptionnelles Opportunité rare en première ligne de mer, à seulement quelques minutes de Tel-…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller