  4. Quartier résidentiel Penthouse avec vue mer panoramique au 47e étage et piscine privée | gindi tlv

Quartier résidentiel Penthouse avec vue mer panoramique au 47e étage et piscine privée | gindi tlv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$31,35M
13
ID: 34070
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaHashmonaim, 100

À propos du complexe

Dominant Tel-Aviv depuis le 47e étage de la tour emblématique Gindi TLV, ce penthouse d’exception incarne le sommet du luxe résidentiel contemporain. Considéré comme le joyau du projet, il offre environ 900 mètres carrés d’espaces intérieurs, complétés par une vaste terrasse d’environ 360 mètres carrés, avec des vues panoramiques spectaculaires sur la mer Méditerranée, la skyline urbaine et l’horizon. Véritable manifeste architectural d’un niveau rare, le penthouse associe un design visionnaire, des standards de construction parmi les plus élevés, des matériaux haut de gamme et des technologies domotiques avancées. Par son envergure et sa hauteur, il figure parmi les résidences les plus exceptionnelles jamais réalisées dans le paysage urbain israélien. Imaginé par l’architecte de renommée internationale Pitsou Kedem, le projet repose sur une continuité fluide entre intérieur et extérieur. Un langage architectural sculptural, marqué par des proportions impressionnantes et de larges baies vitrées du sol au plafond, inonde les espaces de lumière naturelle et intègre la ville et la mer à l’expérience quotidienne de vie. La terrasse privée accueille une piscine d’environ 28 mètres carrés, suspendue au-dessus de la ville, offrant une sensation rare d’ouverture et de sérénité, uniquement accessible à un tel niveau d’élévation. Caractéristiques principales : • Proposé en état shell avec plans architecturaux approuvés • Six pièces avec configuration flexible et personnalisable selon les besoins de l’acquéreur • Pièce sécurisée intérieure • Système domotique avancé • Deux espaces de stockage privés • Cinq places de stationnement dédiées Les résidents du complexe Gindi TLV bénéficient d’un écosystème résidentiel complet, comprenant un parc paysager privé, des établissements éducatifs, un centre de fitness et spa, un lounge d’affaires, un parking souterrain sécurisé et des services de sécurité 24h/24. Le bien se situe à distance piétonne des principaux pôles culturels, commerciaux et lifestyle de Tel-Aviv, notamment le TLV Fashion Mall, le marché de Sarona, le boulevard Rothschild, la place Habima, la Cinémathèque de Tel-Aviv et la station de tramway Carlebach.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs



Tel-Aviv, Israël
depuis
$31,35M
