Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,26M
;
5
ID: 34646
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

À propos du complexe

À VENDRE – DUPLEX PENTHOUSE 3 PIÈCES À FLORENTIN 109 m² + 63 m² de terrasse 2 chambres 1 salle de bain, 2 toilettes Duplex penthouse Finitions haut de gamme Parking Immeuble neuf Ce magnifique duplex orienté sud-ouest offre un cadre de vie exceptionnel avec un accès direct par ascenseur à l’appartement depuis l’étage supérieur. Vous pouvez accéder à l’appartement depuis les deux niveaux. Étage supérieur : Cuisine ouverte Séjour lumineux Toilettes invités Grande terrasse de 60 m² Étage inférieur : 2 chambres confortables 1 salle de bain moderne Balcon de 3 m² Quartier Florentin Prix demandé : 7 200 000 ILS Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations et pour organiser une visite

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Penthouse de prestige - vue panoramique -jérusalem-5 pièces-neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,69M
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces et demi a ashdod a la city a vendre
Ashdod, Israël
depuis
$780,615
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$736,725
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Ascalon, Israël
depuis
$658,350
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,26M
Autres complexes
Quartier résidentiel Coup de fusil – dalet, ashdodappartement 3, 5 pièces à vendre
Ashdod, Israël
depuis
$548,625
Appartement 3,5 pièces à vendre – 122 m² + balcon Rare opportunité dans le quartier résidentiel très recherché de Dalet à Ashdod. Un appartement spacieux, lumineux et parfaitement situé, offrant un excellent potentiel de valorisation. Description : Superficie généreuse de 122 m² Entrée …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !
Hadera, Israël
depuis
$1,18M
BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité, dans la catégorie « COLLECTION » un appartement unique, à pied à côté de la mer ! Caractéristiques : - Un duplex de 70 m² de 3 pièces haut-de-gamme avec de beaux matériaux, - Une pièce à vivre lumineuse avec accès sur un…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,07M
Exclusivité – Rue Tchernichovsky, Projet Bezalel quartier shenkin Grand appartement 3 pièces, très lumineux Nord / Ouest Environ 87 m² + 9 m² de terrasse (une chambre côté intérieur de l’immeuble) Sécurité 24/7 Salle de sport Parking Cave Possibilité de mobilier complet L’appartement est …
Agence
Immobilier.co.il
