Quartier résidentiel Michkenot haouma jerusalem centre

Jérusalem, Israël
depuis
$1,98M
;
4
ID: 34358
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaAliya

À propos du complexe

Nouveau sur le marché, à Michkenot Haouma, tout près de la gare centrale et du centre-ville, dans une résidence standing, avec vue sur la promenade, appt 5P en excellent état, balcon avec vue dégagée, 2 parkings privés, cave. Exclusivité Hadassa, agence Takam

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Loisirs

