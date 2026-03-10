  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .

Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,79M
;
6
ID: 34788
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, Ambassade de Russie

À propos du complexe

Emplacement Privilégié, a proximite du royal beach Hotelt ret a seulement quelque pas de la mer . Projet Boutique de 6 Etages avec des prestations de haute gammes et luxueuses . Une construction ecologique . vue sur la mer meme depuis le premier etage . 1 place de parking pour chaque appartement . les surfaces des appartements sont spacieuses et bien agence.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
