  Israël
  Jérusalem
  Quartier résidentiel Bien rare – duplex rénové avec terrasse soucca

Quartier résidentiel Bien rare – duplex rénové avec terrasse soucca

Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
;
Quartier résidentiel Bien rare – duplex rénové avec terrasse soucca
1
ID: 34202
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Peretz Bernshtein, 8

À propos du complexe

Provche bayit vegan, au cœur de Ramat Charet. Bien rare et unique sur le marché ! Dans une petite rue calme, proche du supermarché et des transports. Cottage duplex entièrement rénové avec des finitions de qualité et un aménagement de très bon goût. Beau salon lumineux, cuisine moderne et spacieuse, terrasse d’environ 20 m² entièrement soucca avec vue verte et dégagée. Étage 1 : salon avec accès à la terrasse, cuisine et chambre d’amis avec salle de douche. Étage 2 : 3 chambres, dont une suite parentale avec salle de douche, une salle de bain supplémentaire et un espace buanderie. Parquet dans les chambres, 3 toilettes, calme absolu, intimité totale et environnement verdoyant.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Ascalon, Israël
depuis
$799,425
Quartier résidentiel Clair, dans rue calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, magnifique
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,77M
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haïfa, Israël
depuis
$818,795
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jérusalem, Israël
depuis
$721,050
Autres complexes
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$526,680
4 pieces terrasse souccah petit immeuble 4e etage cave adjacent agamim vue parc immeuble ressent bon promoteur
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - hashofet haim cohen
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
À vendre à Arnona Appartement 3 pièces | Rue HaShofet Haïm Cohen Env. 80 m², 8ᵉ étage, balcon 6 m², lumineux, vue dégagée. Parking et cave. Quartier calme et recherché
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Quartier résidentiel Un rez de jardin quartier lotan
Ascalon, Israël
depuis
$454,575
Un Rez de jardin de 3 pieces avec beau jardin
Immobilier.co.il
