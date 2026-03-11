  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition

Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,40M
;
5
ID: 34655
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

À Vendre – Appartement 3 Pièces idéal pour investissement, pied-à-terre ou première acquisition ???? Rue calme à proximité de Bograshov et de la mer – Tel Aviv–Jaffa Prix : 4 480 000 ₪ Situé dans un immeuble neuf et très recherché, cet appartement bénéficie d’un emplacement central tout en offrant un calme exceptionnel, au cœur de Tel Aviv. Caractéristiques principales : • 3 pièces • 2 chambres • 60 m² • Balcon • 1er étage sur 5 avec ascenseur • Mamad (pièce sécurisée) • Balcon arrière ensoleillé, calme et intime • Appartement lumineux avec une distribution intelligente, état comme neuf • Parking enregistré au Tabu – système de parking mécanique ???? Emplacement premium : À distance de marche de la plage, des cafés, des zones commerciales, des centres culturels et des transports en commun. Actuellement loué : 10 000 ₪ par mois Premium Real Estate Frais d’agence : 2 % + TVA Licence n° 31928721

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

