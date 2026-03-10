  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces en rez-de-jardin – jardin privatif de 50 m²

Bat Yam, Israël
depuis
$815,100
;
2
ID: 34903
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

Superbe appartement 2 pièces en rez-de-jardin avec jardin privatif Découvrez ce charmant 2 pièces situé en rez-de-jardin, offrant un intérieur moderne et un jardin privatif de 50 m², parfait pour profiter de l’extérieur et des beaux jours. Caractéristiques : • 55 m² d’espace intérieur • Jardin privatif de 50 m² • Une chambre confortable • Salle de bain moderne • Place de parking incluse • Livraison prévue fin d’année 2026 Un appartement lumineux et fonctionnel, idéal pour un couple ou toute personne souhaitant vivre dans un cadre moderne et agréable. Proximité & environnement : Situé à quelques minutes de la Grande Avenue Balfour, avec ses commerces, supermarchés, transports en commun et synagogues. Les écoles et infrastructures pour enfants sont facilement accessibles. Le tramway se trouve à quelques minutes à pied, facilitant les déplacements dans toute la ville. La Grande Avenue Ha’Atsmaout offre de nombreux espaces verts et parcs agréables, qui descendent jusqu’à la mer, idéale pour les promenades et les moments de détente.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

