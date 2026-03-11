  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad

Tel-Aviv, Israël
ID: 34371
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Soutine, Ambassade de Pologne

À propos du complexe

À vendre en exclusivité ! 15, rue Soutine (En construction avancée) Rue calme et prestigieuse près de la place Rabin Pendant les travaux de démolition et de construction du TAMA 1er étage 3 pièces 68,2 m² plus 14 balcons Face à Soutine ! (Orientation sud-est) Parking souterrain régulier Vaste parking et rangements. Loyer : 9 000 NIS Nouveau projet « Horizon » Occupation prévue : T1 2026

