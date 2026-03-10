  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$5,80M
;
5
ID: 34886
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Jaffa, 100

À propos du complexe

En plein centre de Jerusalem , résidence luxueuse tres beau penthouse de 175 m2 avec 62 me terrasse vue panoramique a couper le souffle. hauteur sous plafond . double parking + cave .

