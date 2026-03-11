Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Projet neuf a Holyland Jerusalem, situe dans un immeuble de 30 étages, proche de Bayit Vegan et de Ramat Sharet et a 5 minutes du Canyon Malha et de l'axe routier qui mène a tout Jérusalem
Lobby luxueux avec 4 ascenseurs, gardien et salle de sport,.
Parking et cave pour chaque appartement
Entrée en 2027
Du 3 au 6 pièces avec penthouses et rez de jardin
3 pieces 81m2 et terrasse de 9m2
4 pieces 108m2 et terrasse de 12m2
4 pieces 110m2 et terrasse de 10m2
4 pieces 130m2 et terrasse de 13m2
5 pieces 123m2 et terrasse de 10m2
Prix à partir de 3.500.000sh
Les prix n’incluent pas notre commission d’agence de 2% h.taxes)
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Éducation
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour