Quartier résidentiel Rare : appartement 2 pièces neuf a ashdod

ID: 34575
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Yakinton

À propos du complexe

La perle rare : appartement 2 pièces neuf a Ashdod "Calaniot" en livraison immédiate avec climatisation, parking, cave

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

