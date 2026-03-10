  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel 2 pièces à la vente super investissement

Tel-Aviv, Israël
depuis
$783,750
;
5
ID: 34729
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh, 65

À propos du complexe

À vendre A is proximité de Frishman 2 pièces 36m2 2etage Loué 5000₪ A deux pas de la plage 2.500.000 Nis

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

