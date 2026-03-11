  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy - tres bon etat

Quartier résidentiel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy - tres bon etat

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
;
8
Laisser une demande
ID: 34450
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehuda HaLevi, 77

À propos du complexe

À vendre, appartement 2 pièces situé dans un secteur central et recherché de Tel-Aviv, Proche des commerces, cafés et transports. Appartement de 50 m² au 2e étage (haut 2e étage) dans un immeuble récent d’environ 5 ans. L’appartement comprend une chambre sécurisée (Mamad), un séjour lumineux et un agencement fonctionnel. Il bénéficie d’une terrasse en L de 27,5 m² offrant un véritable espace extérieur. Deux orientations (Ouest et Sud) apportent une excellente luminosité. Une place de parking complète le bien. L’environnement est dynamique, résidentiel et apprécié pour sa qualité de vie comme pour l’investissement. Prix demandé : 3.900.000 ₪.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jérusalem, Israël
depuis
$904,134
Quartier résidentiel Cottage de 5 pièces haut de gamme
Hadera, Israël
depuis
$4,076
Quartier résidentiel À vendre – superbe 3 pieces a tel aviv | rue shalom alekhem
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel A vendre appartement a arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
Vous regardez
Quartier résidentiel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy - tres bon etat
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Ce charmant et lumineux appartement de style européen offre un cadre de vie confortable dans un emplacement idéal. D'une superficie de 89 m², il est situé au 3e et dernier étage d'un immeuble rénové et bien entretenu. Il comprend trois pièces soigneusement conçues : un spacieux séjour, une c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$627,000
Nouveau projet – Rue Daniel - BAT YAM Au centre de Bat Yam, au cœur d’un quartier verdoyant et en plein développement La construction est en cours, L'immeuble comprendra une variété d’appartements de 2 à 4 pièces, avec des finitions de haut niveau et un design raffiné. Le projet met l’…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Afficher tout Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
Appartement 5 pièces transformé en 4 a vendre a Ashdod dans le nouveau quartier "MAR". 4 mètres de hauteur sous plafond, climatisation parking, terrasse de 30 m2 vue mer. Etage élevé dans une résidence avec 3 ascenseurs dont un de Shabbat a proximité de la mer, d'écoles, bus,,,
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller