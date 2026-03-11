  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem penthouse 4 pièces 156m2

Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem penthouse 4 pièces 156m2

Jérusalem, Israël
depuis
$1,94M
;
5
ID: 34149
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Penthouse 4 pièces 156m2 dans projet neuf Kiriat Hayovel Jerusalem Nouveau projet a Kiryat Hayovel, compose de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages livrable Déc 2026 Les espaces publics existant seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs, Un nouveau centre culturel comprenant une cinémathèque enrichira la qualité de vie des résidents du projet et des résidents de Kiryat Hayovel. Penthouse de 4 pièces au 19ème étage, superficie de 156m2 avec belle terrasse de 54m2 Comprenant 1 cave et 2 parkings Prix. 6.200.000 sh Ce prix ne comprend pas nos frais d'agence Attention: s’agissant d’un Projet en Construction, les photos et les plans ne sont publiés qu’à titre indicatif, et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem penthouse 4 pièces 156m2
Jérusalem, Israël
depuis
$1,94M
