  2. Israël
  3. Hadera
  Quartier résidentiel Une maison familiale dans le quartier résidentiel prisé haotsar de hadera, un rêve à ce prix-là !

Quartier résidentiel Une maison familiale dans le quartier résidentiel prisé haotsar de hadera, un rêve à ce prix-là !

Hadera, Israël
depuis
$1,03M
10
ID: 34493
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Tiomkin, 1

À propos du complexe

BZH Saisissez cette opportunité : acquérir une belle maison chaleureuse dans la rue prisée d’Hamochava ! - Cottage de 5.5 pièces bien entretenue d'environ 150 m², - Grand jardin soigné de 250 m², avec des arbres fruitiers, - ⁠Salon chaleureux et cossu, - Cuisine cachère avec 2 éviers et son coin repas, - Une demi-pièce sécurisée au rez-de-chaussée, - A l'étage, une suite parentale très spacieuse avec sa terrasse privée, - 3 chambres d'enfant, et leur salle d’eau, - Petite pièce aménagée au fond du jardin (possibilité de la transformer en bureau par exemple), - ⁠Une place de parking, - ⁠Cadastre en règle, - Pas d'allée commune ! Avantages de cet emplacement : Rue calme et résidentielle, au coeur d'un quartier pavillonaire dans une rue semi-piétonne, au bord du centre-ville de Hadera ! A proximité des écoles, ganims et parc pour enfants, de la communauté francophone Chevet A'him, d’autres synagogues, des principaux axes routiers, des centres commerciaux, bus, de la gare. Prix : 3.300.000 NIS seulement ! Contactez-nous ! RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Hadera, Israël
Quartier résidentiel Une maison familiale dans le quartier résidentiel prisé haotsar de hadera, un rêve à ce prix-là !
Hadera, Israël
depuis
$1,03M
Realting.com
Aller