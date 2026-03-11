  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  4. Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces

Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces

Nahariya, Israël
depuis
$808,830
;
10
Laisser une demande
ID: 34547
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya
  • Adresse
    HaPnina

À propos du complexe

Dans le nouveau quartier d'Akhziv, bel appartement 5 pièces d'environ 120m2 avec terrasse de 20m2 et belle vue mer . Situé au 6e étage sur 8,il comprend cave, parking, 2 ascenseurs.

Localisation sur la carte

Nahariya, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Terrain à vendre dans un emplacement idéal
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$3,14M
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans rue calme, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,48M
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam - 76m²+16m² vue degagee
Bat Yam, Israël
depuis
$909,150
Quartier résidentiel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Ascalon, Israël
depuis
$592,515
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,03M
Vous regardez
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Nahariya, Israël
depuis
$808,830
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Conseil régional de Tamar, Israël
depuis
$758,670
Mardochee khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche de tout commences,synagogue tout ce fait à pied Caractéristiques du projet Le projet est construit dans l une des rues les plus com…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Afficher tout Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,16M
Projet résidentiel, situé au coeur de yaffo, dont l'emplacement stratégique,le place près des attractions locales, comme les plages et les cafés, proche du tramway Une grande cour intérieure de style européen, offrant un espace privé lumineux et convivial pour les résidents. Autour de laqu…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, proche de la mer, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,82M
Hovevei Tsion, rue résidentielle à 2 pas de la plage 3 pièces rénové avec séjour spacieux, cuisine entièrement équipée et balcon très agréable 80m2 Balcon 2 salles de douches 2e étage Ascenseur Parking 5.800.000 Nis
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller