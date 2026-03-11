  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Unique devenir propriétaire dans l’un des quartiers les plus dynamiques et prometteurs d’ashdod avec 5%!

Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Nouveau programme immobilier de 3 pièces à Ashdod – Livraison dans 26 mois Découvrez un projet immobilier d'exception en plein cœur d'Ashdod, en cours de construction, avec une livraison prévue dans seulement 26 mois. Cette nouvelle résidence de haut standing s’élève sur 8 étages et bénéficie d’un emplacement privilégié : à deux pas de la grande piscine olympique, du nouveau stade d'Ashdod, des commerces, synagogues, écoles et moyens de transport. La mer et ses plages ne sont qu’à 5 minutes en voiture. Nous vous proposons des appartements de 3 pièces, parfaitement conçus pour un confort optimal : Balcon spacieux Mamad (pièce sécurisée) Climatisation Parking privé en sous-sol Deux ascenseurs dont un de Shabbat Le programme séduit également par son échéancier de paiement exceptionnel : 5% à la signature du contrat : 114 500 ILS (environ 28 250 euros) 5% dans 6 mois : 114 500 ILS (environ 28 250 euros) Le solde à la remise des clés dans 26 mois Le tout sans intérêts ni indexation – une opportunité rare sur le marché immobilier israélien. Prix à partir de 2 290 000 ILS (environ 565 000 euros). Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire dans l’un des quartiers les plus dynamiques et prometteurs d’Ashdod. Pour plus d’informations, les plans et les disponibilités, contactez-nous dès à présent.

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,22M
Quartier résidentiel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$4,67M
Quartier résidentiel Rez-de-jardin en duplex, l’esprit d’une maison en ville. /1.04.2026
Raanana, Israël
depuis
$4,734
Quartier résidentiel Baka -ramat baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,850
