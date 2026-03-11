  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel

Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel

Ashdod, Israël
depuis
$1,99M
;
5
ID: 34722
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Wilhelm Roentgen, 12

À propos du complexe

Villa indépendante a vendre a Ashdod de 1996 280m2 habitable sur un terrain de 510 m2 avec potentiel énorme pour l'acheteur qui veut faire des travaux et en faire un diamant

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Quartier résidentiel Affaire exceptionnelle ! un grand appartement familial de 5 pièces rénové à hadera dans le quartier du park !
Hadera, Israël
depuis
$730,455
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$830,775
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$940,500
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Netanya, Israël
depuis
$749,265
Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$924,825
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Ashdod, Israël
depuis
$1,99M
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Immeuble résidentiel moderne de 7.5 étages comprenant 26 appartements avec parking privé. Chaque appartement est équipé d’une climatisation VRF individuelle avec diffusion indépendante dans chaque pièce. Finition haut de gamme avec carrelage en grès cérame, menuiserie aluminium de qualité su…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,12M
À Vendre – Appartement 2 Pièces d’Exception à Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Elifelet 26 | Résidence signée Gidi Bar Orian Situé dans l’un des immeubles les plus recherchés de Tel Aviv, à la frontière de Neve Tsedek et au cœur du quartier dynamique de Florentin, cet appartement 2 pièc…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Netanya, Israël
depuis
$4,36M
Cette propriété exceptionnelle située dans les Lagoon Towers, dans le prestigieux quartier de South Beach à Netanya, offre une opportunité unique de vivre le luxe en bord de mer à son apogée. L'agencement spacieux de l'appartement, obtenu par la fusion de deux unités, s'étend sur 320 m² et c…
Agence
Immobilier.co.il
Realting.com
