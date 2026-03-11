  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Agréable, bien agencé, bon emplacement, endroit calme, spacieux

Quartier résidentiel Agréable, bien agencé, bon emplacement, endroit calme, spacieux

Raanana, Israël
depuis
$4,04M
;
3
ID: 34173
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    HaGalim

À propos du complexe

Dans une jolie rue calme et residentielle situee a l ouest de Raanana. Maison d angle de 8 pieces. grandes pieces. 4 suites a l etage. Immense sous sol amenage. en tout : 6 salles de bain . 7 toilettes. de nombreux espaces de vie. une jolie piscine .

Raanana, Israël
