Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem

Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, Kiriat Hayovel Jérusalem
Centre commercial à proximité du projet, a 300m du tramway.
2 ascenseurs, 3 jardins d’enfants, un club pour les résidents, 1 parking par appartement
Livrable en Mars 2028
2 pièces 54m2 avec terrasse de 18m2 Prix : 2.350.000sh
4 pièces 93m2 avec terrasse entre 11 et 13m2 Prix à partir de 3.300.000sh
Penthouse 3 pièces 90m2 avec terrasse de 34m2 - 8eme étage Prix : 3.450.000sh
Penthouse 4 pièces 93m2 avec terrasse de 25m2 - 8ème étage Prix :3.800.000sh
Penthouse 4 pièces 95m2 avec terrasse de 14m2 - 15ème étage Prix : 3.880.000sh
Rez de jardin 4 pièces 96m2 avec terrasse 24m2 Prix de 3.000.000sh a 3.500.000sh (immeuble 8 étages)
4 pièces 93m2 avec terrasse de 11m2 – 6ème étage (immeuble 8 étages) Prix : 3.250.000sh
Ces prix ne comprennent pas nos frais d'agence qui sont de 2% hors taxes
Les prix peuvent être sujet a variation
Attention: s’agissant d’un Projet en Construction, les photos et les plans ne sont publiés qu’à titre indicatif, et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés.
Pour plus de renseignement me contacter
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
