  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem

Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$736,725
;
4
Laisser une demande
ID: 34114
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, Kiriat Hayovel Jérusalem Centre commercial à proximité du projet, a 300m du tramway. 2 ascenseurs, 3 jardins d’enfants, un club pour les résidents, 1 parking par appartement Livrable en Mars 2028 2 pièces 54m2 avec terrasse de 18m2 Prix : 2.350.000sh 4 pièces 93m2 avec terrasse entre 11 et 13m2 Prix à partir de 3.300.000sh Penthouse 3 pièces 90m2 avec terrasse de 34m2 - 8eme étage Prix : 3.450.000sh Penthouse 4 pièces 93m2 avec terrasse de 25m2 - 8ème étage Prix :3.800.000sh Penthouse 4 pièces 95m2 avec terrasse de 14m2 - 15ème étage Prix : 3.880.000sh Rez de jardin 4 pièces 96m2 avec terrasse 24m2 Prix de 3.000.000sh a 3.500.000sh (immeuble 8 étages) 4 pièces 93m2 avec terrasse de 11m2 – 6ème étage (immeuble 8 étages) Prix : 3.250.000sh Ces prix ne comprennent pas nos frais d'agence qui sont de 2% hors taxes Les prix peuvent être sujet a variation Attention: s’agissant d’un Projet en Construction, les photos et les plans ne sont publiés qu’à titre indicatif, et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés. Pour plus de renseignement me contacter

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Jérusalem, Israël
depuis
$586,245
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ashdod, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Nahariya, Israël
depuis
$721,050
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Ashdod, Israël
depuis
$830,775
Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,80M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiriat hayovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$736,725
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Rare opportunité d'investissement, magnifique 2 pièces entièrement aménagé par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami à noga
Quartier résidentiel Rare opportunité d'investissement, magnifique 2 pièces entièrement aménagé par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami à noga
Quartier résidentiel Rare opportunité d'investissement, magnifique 2 pièces entièrement aménagé par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami à noga
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,32M
Magnifique 2. pièces + balcon; entièrement réalisé par un architecte designer de renom dans le prestigieux projet de Yossi Avrahami à NOGA, face à la plage, entouré de café trendy, restaurants, bars à vin, ateliers d'artistes et théâtre. Accès au working space, à la salle de sport et à la sa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,65M
Nouveau projet situe à Katamon Jérusalem proche de toutes facilites, commerces, restaurants, Canion Hadar, proche de Emek refaim… Immeuble de 7 étages livrable en Mars 2026 pinoui /binoui, chauffage au sol, ascenseur de shabbat, Parking, cave en option, intercom derniers appartements ,…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$3,76M
La pépite !!! Nouveau programme en pré-vente a la Marina a Ashdod, le plus proche de la plage ! Appartements 5 pièces, lofts, rez de jardin avec piscine, penthouse avec piscine. Avantages : ensoleillé, le plus proche des bateaux, de la promenade et de la plage... Prestations de haut standin…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller