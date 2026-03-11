  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595

Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$4,389
;
5
Laisser une demande
ID: 34528
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Rashi, 109

À propos du complexe

Au cœur du quartier recherché de Mekor Baruch à Jérusalem, cet appartement spacieux de 110 m² offre un cadre de vie confortable et paisible, idéal pour une famille. Situé au 3ᵉ étage avec ascenseur, il bénéficie d’une belle luminosité et d’une atmosphère calme. L’appartement se compose de 5 pièces bien agencées, dont une suite parentale, d’une cuisine indépendante fonctionnelle avec accès direct à une agréable terrasse de 8 m², parfaite pour les repas du quotidien. Les espaces sont généreux et pratiques, dans un état convenable permettant une installation immédiate. Un bien rare à la location, alliant surface, confort et emplacement central. Rue Rachi 109, Jérusalem Loyer : 14000₪ Disponible immédiatement

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3, 5 pièces, rénové avec des prestations haut de gamme, 80 m²
Jérusalem, Israël
depuis
$909,150
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$917,615
Quartier résidentiel À vendre – superbe 3 pieces a tel aviv | rue shalom alekhem
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Affaire exceptionnellecoup de fusil
Ascalon, Israël
depuis
$648,945
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$2,19M
Vous regardez
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$4,389
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
Majestueux 5 pièces a Ashdod "Youd Bet", très spacieux 160m2 avec 20m2 de terrasse face au parc. Résidence de standing a proximité de commerces, parc, écoles, synagogues, moyens de transports. Produit rare a la vente
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Afficher tout Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,98M
Situé en plein cœur de Tel Aviv, dans la rue Pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir. – 81 m² net _ 2 chambres à couché _ 2 salles de bains – Terrasse ensoleillée de 7 m² – 4e é…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,10M
À vendre – Appartement 4 pièces en rez-de-jardin à Ashdod Situé dans une résidence calme et bien entretenue, à proximité immédiate des parcs, écoles, synagogues et commerces, cet appartement de 4 pièces a été entièrement rénové avec goût et matériaux de qualité. Il offre une surface habita…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller