Quartier résidentiel Superbe 5 pièces vue mer - sud ouest bat yam - dans le prestigieux projet nof hapark

Superbes 5 pièces (16 appartements à vendre !!) de 110 m2 à 130 m2 optimisés (de 2.550.000 à 3.000.000 NIS) dans le projet Nof Hapark, projet TAMA 38-1, à 7 minutes à pied de la mer et 4 minutes du tram. 4 chambres dont un Mamad, avec 2 salles de bain, un grand salon, vue sur le parc et sur la mer, + Parking
moins de 22.000 shekels par m2 !!! Excellent investissement à ne surtout pas manquer
Bat Yam, Israël
