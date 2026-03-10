  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Superbe 5 pièces vue mer - sud ouest bat yam - dans le prestigieux projet nof hapark

Quartier résidentiel Superbe 5 pièces vue mer - sud ouest bat yam - dans le prestigieux projet nof hapark

Bat Yam, Israël
depuis
$924,825
;
2
Laisser une demande
ID: 34877
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Mishol Ajel

À propos du complexe

Superbes 5 pièces (16 appartements à vendre !!) de 110 m2 à 130 m2 optimisés (de 2.550.000 à 3.000.000 NIS) dans le projet Nof Hapark, projet TAMA 38-1, à 7 minutes à pied de la mer et 4 minutes du tram. 4 chambres dont un Mamad, avec 2 salles de bain, un grand salon, vue sur le parc et sur la mer, + Parking moins de 22.000 shekels par m2 !!! Excellent investissement à ne surtout pas manquer

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Exceptionnel ! appartement premium villa rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,90M
Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse à ashdod à 2 pas de la mer
Ashdod, Israël
depuis
$3,92M
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Ascalon, Israël
depuis
$909,150
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Au centre
Jérusalem, Israël
depuis
$548,625
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 5 pièces vue mer - sud ouest bat yam - dans le prestigieux projet nof hapark
Bat Yam, Israël
depuis
$924,825
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !
Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !
Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !
Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !
Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !
Afficher tout Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !
Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !
Jérusalem, Israël
depuis
$2,35M
VENTE JÉRUSALEM – Bayit Vegan !! UNIQUE !! Petit immeuble de 8 appartements seulement avec ascenseur ! ???? Appartement 6 pièces – 185 m² plain-pied - prévoir rafraîchissement ! ???? Jardin officiel au cadastre 200 m² | Terrasse 30 m² soucca ???? Immense salon | ???? Cuisine indépendante ??…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur - appartement 4 pièces à ashdod
Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur - appartement 4 pièces à ashdod
Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur - appartement 4 pièces à ashdod
Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur - appartement 4 pièces à ashdod
Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur - appartement 4 pièces à ashdod
Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur - appartement 4 pièces à ashdod
Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur - appartement 4 pièces à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$843,315
Appartement 4 pièces à Ashdod "Youd Bet", dans un petit immeuble de 5 étages au calme, mais à 2 pas de toutes commodités. Très bien entretenu, salle de bain refaite récemment, mirpeset, climatisation, parking privé, ascenseur
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Appartement 83 m², très bien situé rue Shalom Aleichem, à deux pas de Bograshov. Emplacement central recherché, proche plage, commerces et cafés. Ancien 3 pièces transformé en 2 pièces, avec très grande pièce à vivre esprit loft. Volumes généreux et distribution fluide, idéal pour un confor…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller