  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme

Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,02M
;
8
Laisser une demande
ID: 34390
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bnei Moshe, 21

À propos du complexe

Au 25 rue Bnei Moshe, à deux pas de Yehuda Maccabi, un superbe appartement T3 est à vendre en exclusivité. Environ 74 m² de surface habitable, très lumineux. Spacieux, élégant et rénové. 1er étage et demi sans ascenseur. Rue calme.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel 2 pieces 45m² rue melchett - emplacement ideal au centre de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$909,150
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv, rue ranak – a deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces au cŒur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, hauts plafonds, spacieux
Raanana, Israël
depuis
$3,42M
Vous regardez
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,02M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Afficher tout Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,13M
Vous recherchez un projet neuf à netanya Mardochee khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya au pied du kikar le projet est situé au cœur de la ville dans un emplacement les plus convoités de Netanya. Habiter dans un projet neuf netanya Caractéristiques du …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$573,705
BAT YAM - Dans un emplacement idéal, à seulement 100 mètres de la plage et de la promenade très prisée de la ville ! Situé dans une petite rue calme – rue Jabotinsky Bel immeuble bien entretenu avec digicode et abri Appartement de 2,5 pièces d’environ 65 m² 1er étage sur 7 avec ascense…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Ascalon, Israël
depuis
$321,338
appartement 2 pieces avec tres belle vue mer, a 50 metres du bord de palge, mamad, parking et cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller