  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona

Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona

Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
;
10
ID: 34823
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

A vendre dans un endroit calme et bucolique du quartier d’Arnona, un appartement de 4 pièces, 90m2, au premier étage, dans une petite copropriété, balcon, cave, parking. À proximité des transports en commun, du quartier commercial de Talpiot. environnement 3650000 Shekels

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
