  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Rénové au coeur de kiryat moché;

depuis
$971,850
;
3
ID: 34357
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shoshana Polyakov, 18

À propos du complexe

PROMOTION !!!, Magnifique 3P rénové de 81 m2, au coeur de Kiryat Moché; tout près des synagogues, tram, balcon de 15 m² avec soucca, construction de qualité ! Entrée privative. Il s'agit du dernier appartement disponible dans le projet, prix plancher, A SAISIR :! Exclusif Hadassa agence Takam.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
