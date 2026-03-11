  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem

Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,65M
;
3
Laisser une demande
ID: 34119
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Mehalkei HaMayim, 21

À propos du complexe

Nouveau projet situe à Katamon Jérusalem proche de toutes facilites, commerces, restaurants, Canion Hadar, proche de Emek refaim… Immeuble de 7 étages livrable en Mars 2026 pinoui /binoui, chauffage au sol, ascenseur de shabbat, Parking, cave en option, intercom derniers appartements ,4p,rez de Jardin 131 M2 et 28m2 de jardin á 5.270.000sh 4p ,113m2 et35m2 de jardin á 4.720.000sh Les prix sont sujet a variation et ne comprennent nos frais d'agence qui sont de 2% Hors taxes Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite,

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,41M
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,47M
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Bat Yam, Israël
depuis
$705,375
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,65M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Quartier résidentiel Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Quartier résidentiel Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,45M
Nouveauté en vente en exclusivité Hadassah 6 - dans la prestigieuse et recherchée tour Gan Ha'ir Appartement lumineux et bien entretenu d'environ 163 m² Parking souterrain pratique 7e étage Vue dégagée nord-ouest depuis le séjour (salon et cuisine) et est depuis les chambres L'immeuble a bé…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
Baka, dereh beit Lehem 49, au dessus d une maison authentique,2e etage sans ascenseur, 4 pieces (mamad), 2 douches, 2 toilettes, 89 m2, terrasse souccah 7 m2, bon état, lumineux, vue dégagée. 3650000 shekels
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Maison arabe au coeur de baka
Quartier résidentiel Maison arabe au coeur de baka
Quartier résidentiel Maison arabe au coeur de baka
Quartier résidentiel Maison arabe au coeur de baka
Quartier résidentiel Maison arabe au coeur de baka
Quartier résidentiel Maison arabe au coeur de baka
Jérusalem, Israël
depuis
$11,00M
Au coeur de Baka calme et pastoral, maison arabe + possibilite de construire 250 m2, immense jardin (env. 700 m2), entierement renove, chauffage au sol + climatisation, grand parking, 5 salles de bains, 5 toilettes, verdoyant
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller