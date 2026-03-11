  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Exceptionnel ! appartement premium villa rothschild

Quartier résidentiel Exceptionnel ! appartement premium villa rothschild

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,90M
;
10
ID: 34456
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahmani, 31

À propos du complexe

Rénovation prestigieuse et exclusive par Gidi Bar Orian architecte de renom, alliance parfaite entre élégance contemporaine et respect de l’héritage architectural du boulevard. Appartement de 145 m², entièrement décoré par l'architecte lui-même 2 chambres à coucher élégantes Mamad (pièce sécurisée) transformé en buanderie / chambre de service Salon spacieux et lumineux, ouvert sur l’avenue Grande cuisine moderne, pensée pour recevoir Espaces extérieurs & prestations Terrasse de 18 m², profonde, idéale pour dîner entre amis ou profiter du panorama sur le boulevard et sur l’ouest de la ville. Double place de parking privée, rare et précieuse au centre de Tel-Aviv. Cave, pour un confort de rangement optimal.

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Période
Paiement mensuel
