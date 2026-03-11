Quartier résidentiel L’un des immeubles les plus privés et élégants au cœur de la ville.

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
L’un des immeubles les plus privés et élégants au cœur de la ville.
Situé au 4ᵉ étage sur 5.
Détails du bien :
180 m² de plain-pied + deux balcons de 5 m² chacun
3 chambres + un bureau
3 toilettes et 2 salles de bains
2 places de parking souterrain standards + un débarras
Option pour une place de parking supplémentaire
Un appartement magnifiquement conçu et entièrement rénové, comprenant :
Plafonds en béton apparent
Cuisine entièrement équipée Armani Italia
Stores vénitiens intérieurs
Chauffage au sol
Système électrique smart-home
Menuiseries sur mesure et rangements intégrés dans tout l’appartement
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
