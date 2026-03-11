  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel L’un des immeubles les plus privés et élégants au cœur de la ville.

Tel-Aviv, Israël
$4,98M
ID: 34660
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 61

À propos du complexe

L’un des immeubles les plus privés et élégants au cœur de la ville. Situé au 4ᵉ étage sur 5. Détails du bien : 180 m² de plain-pied + deux balcons de 5 m² chacun 3 chambres + un bureau 3 toilettes et 2 salles de bains 2 places de parking souterrain standards + un débarras Option pour une place de parking supplémentaire Un appartement magnifiquement conçu et entièrement rénové, comprenant : Plafonds en béton apparent Cuisine entièrement équipée Armani Italia Stores vénitiens intérieurs Chauffage au sol Système électrique smart-home Menuiseries sur mesure et rangements intégrés dans tout l’appartement

Tel-Aviv, Israël
