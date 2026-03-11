Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Mardochee khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya .
En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché
Proche de tout commences,synagogue tout ce fait à pied
Caractéristiques du projet
Le projet est construit dans l une des rues les plus commerçantes et plus connu de Netanya
Un magnifique lobby double décoré par architecte
Revêtement extérieur en pierre naturel
2 ascenseurs modernes dont un Chabbatique
Le projet est accompagné d une Garantie bancaire
Livraison dans 2 ans demi
Caractéristiques de l appartement
Carrelage dans toute la maison
Taille 80x80 ou 1mx1 m
Préparation Climatisation
Meuble de salle de bain de qualité
Robinetterie mitigeur
Ballon eau chaude solaire
Porte intérieures de qualité
Cuisine personnalisable avec plan de travail en marbre
Stores électriques dans toutes les fenêtres
Prise tv dans toutes les chambres et Salon
Wc suspendue,compteur triphasé
Terrasse avec point d eau et carrelage antidérapant
Appartement vendu avec une place de parking
Nous vous proposons des appartements
4 pièces 103m2 plus 12 m2 de terrasse
5 pièces 130m2 plus 14 m2 de terrasse
Localisation sur la carte
Conseil régional de Tamar, Israël
