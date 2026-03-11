Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Un 4 pièces neuf aux volumes rares – Rue Borohov, Raanana
Un appartement qui se distingue par ce que l’on ne trouve presque plus :
de très grands volumes intérieurs et une terrasse de 13 m² pour prolonger le salon au quotidien.
Situé au 4ᵉ étage d’un immeuble rénové il y a deux ans, l’appartement est entièrement neuf et disponible immédiatement.
Le salon spacieux et la suite parentale généreuse offrent une vraie sensation d’espace et de confort dès l’entrée.
La rue Borohov, centrale et recherchée, permet un mode de vie à pied : commerces, écoles et services à proximité immédiate.
✔️ Appartement neuf
✔️ Immeuble rénové
✔️ Terrasse 13 m²
✔️ Volumes exceptionnels
✔️ Parking robotisé sécurisé
Un bien pour des acheteurs qui privilégient l’espace, la centralité et la qualité de vie, plus que la vue.
À visiter.
Localisation sur la carte
Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
