  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.

Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.

Raanana, Israël
depuis
$1,06M
;
7
Laisser une demande
ID: 34325
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Un 4 pièces neuf aux volumes rares – Rue Borohov, Raanana Un appartement qui se distingue par ce que l’on ne trouve presque plus : de très grands volumes intérieurs et une terrasse de 13 m² pour prolonger le salon au quotidien. Situé au 4ᵉ étage d’un immeuble rénové il y a deux ans, l’appartement est entièrement neuf et disponible immédiatement. Le salon spacieux et la suite parentale généreuse offrent une vraie sensation d’espace et de confort dès l’entrée. La rue Borohov, centrale et recherchée, permet un mode de vie à pied : commerces, écoles et services à proximité immédiate. ✔️ Appartement neuf ✔️ Immeuble rénové ✔️ Terrasse 13 m² ✔️ Volumes exceptionnels ✔️ Parking robotisé sécurisé Un bien pour des acheteurs qui privilégient l’espace, la centralité et la qualité de vie, plus que la vue. À visiter.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Maison privée de style marocain dans un bâtiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,00M
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,40M
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Ascalon, Israël
depuis
$485,925
Quartier résidentiel La pépite !!! nouveau programme en pré-vente a la marina a ashdod, le plus proche de la plage !
Ashdod, Israël
depuis
$2,35M
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Nahariya, Israël
depuis
$705,375
Vous regardez
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Raanana, Israël
depuis
$1,06M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Ascalon, Israël
depuis
$485,925
4 pieces plain centre ville
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Afficher tout Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Quartier résidentiel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ascalon, Israël
depuis
$579,975
Un beau 5 pieces quartier barnea proche de la mer avec cave et parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Jérusalem, Israël
depuis
$899,745
Haneviim 44 2 pièces 50m2 Terrasse Souccah 2ème étage avec ascenseur Parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller