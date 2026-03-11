Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Projet neuf de 4 immeubles de 10 et 12 étages avec des appartements du 3 au 6 pièces.
Situe dans le quartier de Katamonim, proche de Katamon Hayeshana, 5 minutes à pied de la rue Rachel Imenou, proches des cafés et restaurants de la rue Emek Refaim, à 5mn à pied centre-ville, et d'établissements d'enseignements réputés. Tramway en prévision.
2 ascenseurs par étage dont un de chabat et parking
Entrée debut 2027
Derniers appartements en vente:
3 pièces rez de jardin 60m2 et 71m2 de jardin
Exposition: direction nord/Est
Prix: 3.950.000 sh
3 pièces rez de jardin 85m2 et 26,5m2 de jardin
Exposition: Nord-Est
Prix: 4.200.000 sh
4 pièces 6eme etage, 104m2 et 9m2 de terrasse dont une partie souccah
Exposition Nord-Est
Prix: 4.200.000 sh
4 pièces rez de jardin 116m2 et 121m2 jardin
Prix: 6.110.000 sh
5 pièces rez de jardin, 137m2 et 27m2 de jardin
Prix: 7.900.000 sh
5 pièces 5eme etage, 123m2 avec 17m2 de terrasse dont une partie souccah, belle vue,
Exposition: Nord-Est
Prix 5.200.000 sh
Penthouses 6 pièces
Tous les penthouses sont duplex 137m2 avec 18m2 de terrasse
Prix 7.700.000 sh
Paiement: 20%/80%
Autres moyens de paiement possible sur demande
Sous réserves : les prix pouvant varier
Ces prix ne comprennent pas nos frais d'agence 2% plus maam (tva)
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour