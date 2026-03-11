Quartier résidentiel Stop affaire !!! vous voulez faire un excellent investissement à hadera, acquérir un bien avec une forte demande locative ? ne cherchez plus, le voilà !

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
BZH
Le Département francophone de RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui présente en exclusivité un superbe appartement de 4 pièces dans le prestigieux complexe SOHO !
- Au sein du complexe moderne très recherché, au dessus du Beth ´Habad francophone de Hadera,
- 4 pièces bien agencé d'environ 105 m²,
- Terrasse-veranda panoramique dégagée orientée Sud-ouest d'environ 12 m², avec une fermeture électrique !
- Grande pièce à vivre chaleureuse,
- 3 chambres dont une suite parentale et une pièce sécurisée,
- Au 8ème étage sur 13 avec ascenseur de Shabbat,
- Cave privée,
- 2 places de parking au sous-sol !
- L’appartement a été amélioré dans les moindres détails, aucun travaux à prévoir !
Et ce n'est pas tout ! La résidence est exceptionnelle :
salle de sport réservée, salle de réception, espace extérieur privé de la résidence.
Un appartement d’un niveau exceptionnel, situé au Centre-ville de Hadera, l’un des quartiers les plus recherchés de la ville.
Commodités à proximité : centre commercial Mixx, écoles, ganim et au pied : la synagogue francophone 'Habad, à 12 minutes environ en voiture du bord de mer !
Une opportunité rare !
Bonus, son prix exceptionnel : 2.150.000 NIS seulement !
A voir absolument !
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licence professionnelle 313736.
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
