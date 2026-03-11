  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Stop affaire !!! vous voulez faire un excellent investissement à hadera, acquérir un bien avec une forte demande locative ? ne cherchez plus, le voilà !

$652,080
10
ID: 34159
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH Le Département francophone de RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui présente en exclusivité un superbe appartement de 4 pièces dans le prestigieux complexe SOHO ! - Au sein du complexe moderne très recherché, au dessus du Beth ´Habad francophone de Hadera, - 4 pièces bien agencé d'environ 105 m², - Terrasse-veranda panoramique dégagée orientée Sud-ouest d'environ 12 m², avec une fermeture électrique ! - Grande pièce à vivre chaleureuse,⁠ - 3 chambres dont une suite parentale et une pièce sécurisée, - Au 8ème étage sur 13 avec ascenseur de Shabbat, - Cave privée, - 2 places de parking au sous-sol ! - ⁠L’appartement a été amélioré dans les moindres détails, aucun travaux à prévoir ! Et ce n'est pas tout ! La résidence est exceptionnelle : salle de sport réservée, salle de réception, espace extérieur privé de la résidence. Un appartement d’un niveau exceptionnel, situé au Centre-ville de Hadera, l’un des quartiers les plus recherchés de la ville. Commodités à proximité : centre commercial Mixx, écoles, ganim et au pied : la synagogue francophone 'Habad, à 12 minutes environ en voiture du bord de mer ! Une opportunité rare ! Bonus, son prix exceptionnel : 2.150.000 NIS seulement ! A voir absolument ! RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Localisation sur la carte

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Montant du prêt
Période
Période
Paiement mensuel
Paiement mensuel
