  Quartier résidentiel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier.

Quartier résidentiel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,19M
;
3
ID: 34658
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahmani, 31

À propos du complexe

À Vendre – Tour Meier, Tel-Aviv Découvrez un appartement d’exception au sein de la prestigieuse Tour Meir, symbole du luxe au cœur de Tel-Aviv. Un cadre de vie incomparable alliant confort, élégance et prestations haut de gamme. Caractéristiques principales : Superficie : 148 m² + 12 m² de terrasse Étage 30 – vue dégagée panoramique, orientation sud-est 4 pièces spacieuses et lumineuses Cave et place de parking privée Résident depuis 3 mois – appartement libre à la vente Prestations de la résidence : Piscine, salle de sport, sauna, hammam, jacuzzi, billard Cave à vin dans l’immeuble Sécurité 24h/24 – 7j/7 Prix demandé : 16 550 000 ₪ Honoraires d’agence : 2 % + TVA Premium Real Estate Numéro de licence : 31928721

Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$805,695
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,95M
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Jérusalem, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$806,949
Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$893,475
Quartier résidentiel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,19M
Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$924,825
A ne pas manquer ! Appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a Tel Aviv. A 2 pas du boulevard Rotschild. a proximité de tout en plein coeur de Tel aviv. Idéal pour un pied a terre . immeuble récent
Quartier résidentiel Bureaux neuf dans immeuble de bureaux très recherché sur guivat shaoul
Quartier résidentiel Bureaux neuf dans immeuble de bureaux très recherché sur guivat shaoul
Quartier résidentiel Bureaux neuf dans immeuble de bureaux très recherché sur guivat shaoul
Quartier résidentiel Bureaux neuf dans immeuble de bureaux très recherché sur guivat shaoul
Quartier résidentiel Bureaux neuf dans immeuble de bureaux très recherché sur guivat shaoul
Quartier résidentiel Bureaux neuf dans immeuble de bureaux très recherché sur guivat shaoul
Jérusalem, Israël
depuis
$5,442
Nouvellement disponible à la location dans le projet recherché et luxueux de la "Migdal Hanesharim" , avec un hall d'entrée somptueux, un gardien à l'entrée et un parking souterrain. Au 7ème étage, un bureau neuf et de haut standing d'une superficie brute de 248 m², avec deux expositions. Il…
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,978
À Louer – Immeuble Neuf | Entrée Début Janvier Un appartement beau et moderne dans un immeuble neuf de haut standing, disponible dès début janvier. Détails du bien : 2 pièces (1 chambre + salon) Balcon Immeuble neuf Appartement lumineux avec un agencement bien pensé Prix : 9,500 ₪ Co…
