Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
BAT YAM
À propos du projet
Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée.
Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par son architecture contemporaine, alliant design élégant et fonctionnalité.
L’immeuble comprend 9 étages et 38 appartements de 2 à 4 pièces, ainsi que de spacieux penthouses offrant une vue dégagée et une finition haut de gamme.
Chaque logement bénéficie d’un balcon privé, d’un espace de stationnement et d’un aménagement intérieur soigné, pensé dans les moindres détails.
Un cadre de vie idéal
Daniel Art Bat Yam allie harmonieusement vie urbaine et qualité de vie.
Le projet bénéficie d’un emplacement central, à proximité immédiate de la mer, des principaux axes de transport, des centres commerciaux, des écoles et des espaces de loisirs.
Les résidents profitent ainsi d’un quotidien pratique, agréable et inspirant, au sein d’un quartier en plein développement.
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
Soins de santé
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour