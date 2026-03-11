  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam

Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$1,55M
;
13
Laisser une demande
ID: 34102
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Uziel, 37

À propos du complexe

BAT YAM À propos du projet Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée. Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par son architecture contemporaine, alliant design élégant et fonctionnalité. L’immeuble comprend 9 étages et 38 appartements de 2 à 4 pièces, ainsi que de spacieux penthouses offrant une vue dégagée et une finition haut de gamme. Chaque logement bénéficie d’un balcon privé, d’un espace de stationnement et d’un aménagement intérieur soigné, pensé dans les moindres détails. Un cadre de vie idéal Daniel Art Bat Yam allie harmonieusement vie urbaine et qualité de vie. Le projet bénéficie d’un emplacement central, à proximité immédiate de la mer, des principaux axes de transport, des centres commerciaux, des écoles et des espaces de loisirs. Les résidents profitent ainsi d’un quotidien pratique, agréable et inspirant, au sein d’un quartier en plein développement.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Herzliya, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)
Netanya, Israël
depuis
$1,51M
Quartier résidentiel Un 4 pieces recent quartier barnea très bon état
Ascalon, Israël
depuis
$558,030
Quartier résidentiel À vendre - penthouse neuf avec piscine privÉe À kerem hateimanim, tel-aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,49M
Quartier résidentiel 2 pièces à la vente super investissement
Tel-Aviv, Israël
depuis
$783,750
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,55M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$1,18M
RAANANA - Quartier Neve Zemer, Un nouveau projet haut de gamme dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana ! Dans projet haut de gamme de 2 immeubles de 5 et 7 étages Appartement 4 pièces étage 1, 92m² + 12m² terrasse avec 2 parkings et 1 cave : Projet avec permis validé Gar…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,39M
LANCEMENT EN PRESALE – Permis de construire obtenu HaRav Kook – Tel-Aviv Projet boutique haut de gamme situé à 1 minute à pied de la mer, au cœur du très recherché Kerem HaTeimanim. Permis accordé, démolition imminente, livraison estimée dans 3,5 ans. Immeuble neuf de 6,5 étages (RDC, 5 é…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Conseil régional de Tamar, Israël
depuis
$884,070
Mardochee khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche de tout commences,synagogue tout ce fait à pied Caractéristiques du projet Le projet est construit dans l une des rues les plus com…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller