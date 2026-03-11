Quartier résidentiel Appartement 4 pièces et demi a ashdod a la city a vendre

  1. Realting.com
Ashdod, Israël
depuis
$780,615
14
ID: 34585
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaZionut, 7

À propos du complexe

Appartement 4 pièces et demi a Ashdod a la City a vendre avec 2 terrasses, climatisation, mamad, parking. A proximité de parcs, de commerces, moyens de transports, écoles, synagogues..... Appartement très bien entretenu; Une valeur sure en plein centre d'Ashdod

