  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.

Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.

Raanana, Israël
depuis
$1,09M
;
5
ID: 34363
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Ahuza, 124 Pozin Center

À propos du complexe

Au centre ville de Raanana a 2mn a pieds de tous les commerces et des commodites. Tres beau 4 pieces. Terrasse a l ouest .parking et cave. Tres lumineux. mamad .

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,19M
Quartier résidentiel 4 pièces + mamad + terrasse + parking neuf et fini - immeuble neuf - dans le vieux nord à 2 minutes du park hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$830,775
Vous regardez
Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.
Raanana, Israël
depuis
$1,09M
Autres complexes
Quartier résidentiel Bien situer
Quartier résidentiel Bien situer
Jérusalem, Israël
depuis
$1,787
Appartement en très bon état, partiellement meublé, proche des transports en commun, fortement recommandé
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Afficher tout Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,35M
Emplacement idéal a coté de la rue Shenkin près du Shouk Hacarmel appartement3 pieces 93 m² + balcon de 8,5 m² 4ᵉ étage à l’arrière (très calme) place de parking dans un système robotisé Attention ! Par rapport au plan de l’appartement, la petite pièce attenante à la cuisine a été supprim…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A stunning villa
Quartier résidentiel A stunning villa
Jérusalem, Israël
depuis
$5,58M
Superbe villa au centre de Givat Hambatar, 350 m2 construits, 400 m2 de terrain, immense cour, 60 m2 de parking, balcons et plus
Agence
Immobilier.co.il
