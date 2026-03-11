  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.

Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte interieur. luxueux.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
;
9
ID: 34171
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Magnifique appartement situe au 15 eme etage . Vue epoustouflante sur tout Tel Aviv et sur la mer. Decorateur interieur. Piscine , salle de sport.et terrasse au 48e etage. l appartement a 2 chambres a coucher plus le mamad transforme en dressing. salon , coin repas et cuisine dans des teintes douces et agreables. terrasse de 22 m2 avec cuisine exterieure parking et cave

Tel-Aviv, Israël
