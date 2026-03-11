Quartier résidentiel A vendre 2 pieces avec grande terrasse - rue hertzl - florentine

  1. Realting.com
$808,830
ID: 34484
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herzl, 99

À propos du complexe

Au cœur du quartier recherché de Florentine, dans une rue en plein renouveau urbain et à proximité immédiate des cafés, restaurants, transports et du futur métro, découvrez cet appartement idéal pour vivre ou investir. Caractéristiques du bien • 2 pièces • Terrasse de 17m²permettant de profiter de l’extérieur • 3eme étage avec ascenseur • Appartement rénové très lumineux • Calme, donnant à l’arrière du bâtiment • Plan fonctionnel et agréable Le quartier Florentine est l’un des plus dynamiques de Tel Aviv, prisé par les jeunes actifs, artistes et investisseurs, offrant une forte demande locative et un cadre de vie authentique. PRIX 2.580.000NIS

Localisation sur la carte

