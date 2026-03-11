Quartier résidentiel A vendre 2 pieces avec grande terrasse - rue hertzl - florentine

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Au cœur du quartier recherché de Florentine, dans une rue en plein renouveau urbain et à proximité immédiate des cafés, restaurants, transports et du futur métro, découvrez cet appartement idéal pour vivre ou investir.
Caractéristiques du bien
• 2 pièces
• Terrasse de 17m²permettant de profiter de l’extérieur
• 3eme étage avec ascenseur
• Appartement rénové très lumineux
• Calme, donnant à l’arrière du bâtiment
• Plan fonctionnel et agréable
Le quartier Florentine est l’un des plus dynamiques de Tel Aviv, prisé par les jeunes actifs, artistes et investisseurs, offrant une forte demande locative et un cadre de vie authentique.
PRIX 2.580.000NIS
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
