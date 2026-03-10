  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite

Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite

Ascalon, Israël
depuis
$799,425
;
5
Laisser une demande
ID: 34750
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Rez de jardin 5 pièces avec Clim central jamais habitude

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Centre ville raanana. immeuble recent . duplex . vue degagee
Raanana, Israël
depuis
$1,75M
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Ascalon, Israël
depuis
$909,150
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
Vous regardez
Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite
Ascalon, Israël
depuis
$799,425
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Investi et rare en centre ville
Quartier résidentiel Investi et rare en centre ville
Quartier résidentiel Investi et rare en centre ville
Quartier résidentiel Investi et rare en centre ville
Quartier résidentiel Investi et rare en centre ville
Raanana, Israël
depuis
$906,015
Très lumineux 3 pièces au centre de Raanana, avec terrasse de 15 m², jolie cuisine, parking et débarras. Un produit rare à cet emplacement, idéal pour un investissement. Un bien investi à voir rapidement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Coin de paradis proche tramway et commerces
Quartier résidentiel Coin de paradis proche tramway et commerces
Quartier résidentiel Coin de paradis proche tramway et commerces
Quartier résidentiel Coin de paradis proche tramway et commerces
Quartier résidentiel Coin de paradis proche tramway et commerces
Quartier résidentiel Coin de paradis proche tramway et commerces
Quartier résidentiel Coin de paradis proche tramway et commerces
Jérusalem, Israël
depuis
$2,445
Un coin de paradis proche tramway et commerces. Magnifique 3P entièrement rénové dans un immeuble ayant bénéficié d'un Tama, avec un grand balcon donnant sur le salon, et la possibilité de faire usage du jardin. Aucun vis-à-vis. Deux salles de douche, cuisine et système de chauffage de grand…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Afficher tout Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Hadera, Israël
depuis
$954,608
BZH Vous rêvez d’un appartement unique, splendide, raffiné avec en prime une grande terrasse ? Le département francophone de RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un magnifique appartement décoré par un architecte, au centre-ville, rue Tarna, dans le projet haut de gamme VIVA, appréci…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller