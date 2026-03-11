Quartier résidentiel Unique duplex 5 pièces au cœur de tel aviv – bograshov

  1. Realting.com
Unique duplex 5 pièces au cœur de tel aviv – bograshov

Tel-Aviv, Israël
$3,61M
6
ID: 34635
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff

À propos du complexe

Unique duplex 5 pièces au cœur de Tel Aviv – Bograshov Situé à proximité de la plage et des rues animées du quartier Bograshov, ce duplex offre un cadre de vie idéal entre dynamisme urbain et sérénité. 5 pièces 4 chambres 2 salles de bains 3 toilettes 4e et 5e étage 135 m² habitables + 58 m² de terrasse Parking Cave Prix : 11,500,000 Nis Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations et pour organiser une visite !

Tel-Aviv, Israël
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Période
Paiement mensuel
