Quartier résidentiel Occasion en or !la maison qui coche toutes les cases !

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
BZH
Vous recherchez une maison familiale, bien située, avec des prestations haut de gamme ?
RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité, au coeur du quartier Haotsar, dans une rue privée recherchée :
- une maison de 6 pièces entièrement rénovée !
- une surface habitable de 180 m²,
- un terrain de 250 m², une terrasse spacieuse, un jardin verdoyant entouré d'arbres fruitiers,
- un très bel espace de vie cossu,
- Une cuisine moderne avec son large et bel îlot,
- une grande suite parentale au rez-de-chaussée avec sa salle d'eau,
- A l'étage, 4 chambres supplémentaires dont une sécurisée,
- Cave,
- Au total 2 salles de bains et 3 toilettes.
Le type de maison très apprécié des francophones !
Contactez-nous :
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licence professionnelle 313736.
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour