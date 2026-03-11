Quartier résidentiel Occasion en or !la maison qui coche toutes les cases !

  1. Realting.com
Hadera, Israël
$1,32M
9
ID: 34153
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Tiomkin, 1

À propos du complexe

BZH Vous recherchez une maison familiale, bien située, avec des prestations haut de gamme ? RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité, au coeur du quartier Haotsar, dans une rue privée recherchée : - une maison de 6 pièces entièrement rénovée ! - une surface habitable de 180 m², - un terrain de 250 m², une terrasse spacieuse, un jardin verdoyant entouré d'arbres fruitiers, - un très bel espace de vie cossu, - Une cuisine moderne avec son large et bel îlot, - une grande suite parentale au rez-de-chaussée avec sa salle d'eau, - A l'étage, 4 chambres supplémentaires dont une sécurisée, - Cave, - Au total 2 salles de bains et 3 toilettes. Le type de maison très apprécié des francophones ! Contactez-nous : RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
